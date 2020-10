Vertenza Treofan, il dossier torna di nuovo al Mise il 5 novembre

TERNI – Un summit in videoconferenza dal Mise per il pomeriggio di giovedì 5 novembre prossimo. Ha risposto in 24 ore il governo italiano alle segreterie nazionali dei sindacati confederali chimici che chiedevano un tavolo urgente per affrontare le questioni riguardanti il sito Treofan di Terni dopo che la trattativa tra le segreterie territoriali e l’azienda è saltato senza che per il futuro dello stabilimento e dei suoi lavoratori si sia trovato un accordo tra le parti. Intanto, i timori crescono e le commesse scarseggiano. Sul fronte politico i parlamentari umbri della Lega hanno organizzato, per lunedì 2 novembre alle ore 12, una conferenza stampa davanti ai cancelli della fabbrica, in Piazzale Donegani.