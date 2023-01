Vertenza Ast-Tct: i lavoratori tornano in servizio in attesa di chiarimenti

TERNI – Schiarita nella vicenda Tct. I 52 lavoratori dell’azienda, anche senza un accordo con l’Ast, torneranno venerdì al lavoro, grazie alla mediazione di Prefetto e sindaco di Terni. In attesa di capire gli sviluppi, l’azienda onorerà il contratto. Martedì, un presidio davanti alla prefettura, aveva acceso i riflettori mediatici sulla vicenda.

Trattativa per risolvere la crisi

Tra Ast e Tct è in corso una trattativa per risolvere la crisi creatasi nei rapporti commerciali, da quando l’acciaieria ha rifiutato di adeguare il compenso a Tct per il taglio e la spedizione dei tubi che escono dal Tubificio. Saltate le interlocuzioni per una soluzione di compravendita e messi così a repentaglio 52 posti di lavoro. La questione era stata portata all’attenzione della Prefettura dove Fim, Fiom e Fismic sono riuscite in qualche modo a sfondare il muro di gomma sin qui trovato nelle interlocuzioni con l’acciaieria del gruppo Arvedi, avendo invece parlato col numero uno di Tct martedì sera, quando nei pressi dell’azienda si erano verificati attimi di tensione.