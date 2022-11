Verso Ternana-Spal, Lucarelli: “Dovremo fare una gara di grande pazienza”

TERNI – Poche indicazioni da Cristiano Lucarelli in vista di Ternana-Spal, in programma domani alle 14 al Liberati, se non che ci sarà forse qualche cambiamento e che mancheranno il lungodegente Capuano e Coulibaly.

L’avversario

Sulla Spal dice: “Troviamo una squadra che ha cambiato allenatore da poco, quindi i giocatori hanno voglia di sovvertire le gerarchie e troveremo un modulo che un po’ ci dà fastidio, il 3-5-2. La Spal fa parte di quelle squadre che possono tranquillamente lottare per i primissimi posti. Giochiamo in casa è vero, ma in serie B tranne in rari casi, è spesso più facile giocare in trasferta: servirà tanta pazienza. Certo se riuscissimo a segnare nei primi minuti sarebbe più facile, ma se non accadesse, dovremo essere calmi e non farci prendere dalla frenesia”.

Il tecnico avversario

“De Rossi ha sempre dovuto attendere, prima per la fascia da capitano e ora da tecnico, erano due anni che aspettava: è un ragazzo intelligente, una persona perbene che quando era in campo ha sempre dato l’idea di poter diventare allenatore. Gli auguro tutto il bene possibile, ma dalle 17 di domani…”

Su Donnarumma

Lucarelli poi commenta le dichiarazioni del procuratore di Donnarumma che a Tuttomercatoweb ha minacciato di portare via da Terni l’attaccante se non avrà più spazio: “Con Donnarumma ho parlato prima di quella intervista, l’ho fatto con franchezza come con tutti. Dò per scontato che tutti sappiano che io scelgo gara dopo gara, pensando a quale giocatore sia meglio per le singole partite, senza farmi condizionare da niente. Nelle ultime partite non ha giocato perchè le squadre che abbiamo affrontato non lo mettevano in condizione di essere decisivo. Faccio le mie scelte: a volte indovino, altre sbaglio, ma scelgo sempre in base all’avversario che andiamo ad affrontare. Ora la palla passa a Donnarumma: dovrà dire se condivide o meno le parole del procuratore ed in base a quello farò le mie scelte”.