Verso Modena-Ternana, Lucarelli: “Non sono preoccupato affatto”

TERNI – Cristiano Lucarelli parla sempre meno. Lo fa a due giorni da Modena-Ternana prima che la squadra parta per un mini-ritiro. Ecco le sue parole in vista del match in programma domenica alle 16.15 al Braglia.

“Non sarà una Ternana diversa, il modulo è una delle poche certezze che abbiamo e resta quello perchè a parte la gara col Brescia ha dato certezze. Cambieranno credo i protagonisti. Viviani sarà recuperato, vedremo il minutaggio. Txus Alba non ci sarà, mentre Travaglini dovrà fare degli accertamenti prima di partire quindi vedremo”

“I giocatori sono tranquilli, perchè abbiamo fatto 11 prestazioni ad alto livello e una sola sbagliata nella quale comunque giocando sotto ritmo e sottotono abbiamo creato 4 occasioni nitide. Il Brescia non ne ha avuto così tante. Loro hanno avuto poche situazioni, come la doppia parata di Iannarilli e il gol avvenuto in un momento in cui ci eravamo assestati e sistemati con un centrocampo senza Falletti avanzato in attacco. Per cui la squadra è serena come lo stiamo io: nessuno riesce a fare tutto ad alta intensità. Sappiamo dal primo giorno quello che deve essere il nostro percorso”.

Poche parole sul Modena: “Non so che squadra mi aspetto, bisognerebbe chiedere al loro tecnico Bianco…Il Modena è forte, credo cercherà di fare quello che ha fatto fino ad ora. Ha iniziato con la difesa a quattro. Non so se cambia.”

Poi la solita stoccata alla stampa: “Dietro corrono? Stiamo calmi, il passo lo abbiamo già cambiato con 4 punti in 2 partite. Niente tremarella: a lottare con noi ci sono Spezia e Sampdoria che lo scorso anno erano in serie A. Non vedo niente di strano, sappiamo quello dobbiamo fare, non è da ora che conosciamo il campionato che dobbiamo fare, siete voi che siete preoccupati. Presto per suonare il De Profundis”.