Verso le elezioni, fatta la lista Pd: Ascani e Verini restano capolista: dentro De Rebotti e Pasquino

PERUGIA – Nella tarda serata di lunedì, la Direzione nazionale Pd chiude le liste dopo giorni tribolati. In Umbria nulla si muove: Anna Ascani (candidata anche in Toscana) resta capolista alla Camera mentre Walter Verini, nonostante il pressing di gran parte del partito umbro e del segretario regionale Tommaso Bori per farlo emigrare altrove, resta al suo posto. Tra le novità, quella di Emanuela Pasquino seconda al Senato e dell’ex sindaco di Narni Francesco De Rebotti nel collegio di Terni.

(Servizio in aggiornamento)