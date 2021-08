Verso le elezioni comunali: centrodestra spaccato a Città di Castello e Spoleto ma sotto la Rocca è tutti contro tutti

Si scaldano i motori in Umbria in vista delle elezioni amministrative: si vota ad Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra e Spoleto in provincia di Perugia, tutti in scadenza di mandato tranne la città Ducale dove la giunta De Augustinis è caduta e ad Amelia, Avigliano Umbro, Castelgiorgio, Montecastrilli, Otricoli e Parrano in provincia di Terni, tutti a scadenza.

Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi, possibili solo nei Comuni sopra i 15 mila abitanti (Assisi, Città di Castello e Spoleto), si terranno il 17 e il 18 ottobre.

“DRAMMA” CENTRO DESTRA

A Spoleto e Città di Castello lame affilate in entrambi gli schieramenti, ma è soprattutto il centrodestra a presentarsi diviso. Nel capolouogo altotiberino, il redde rationem fra le liste ha portato a due candidati: da una parte Roberto Marinelli, con la ‘benedizione’ di Salvini nell’ultima visita umbra, dall’altra l’ex consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani, sostenuto da FdI e Forza Italia.

Ma anche il centrosinistra non se la passa bene perché il candidato del Pd è il vicesindaco Luca Secondi (Bacchetta è alla fine del secondo mandato, quindi non ricandidabile), ma non tutti sono dalla sua parte ed un gruppetto si è organizzato attorno all’assessore Luciana Bassini. Risultato non scontato, la roulette gira.

A Spoleto è tutti contro tutti, una situazione che riflette l’enorme spaccatura che ha portato alla dissoluzione della giunta De Augustinis. I candidati del centrodestra sono addirittura quattro: Paolo Imbriani per la Lega, Sergio Grifoni di FdI (insieme con Alleanza Civica e Spoleto Popolare), l’ex vicesindaco Beatrice Montioni di Fi (insieme con Difendiamo Spoleto, lista Bececco e Spoleto Si di Maurizio Hanke) e Rosario Murro per il Popolo della Famiglia.

In casa centrosinistra il capogruppo uscente del Pd Stefano Lisci era partito in quarta annunciando la candidatura ma dal partito gli è stato chiesto di fare un passo indietro e sostenere Andrea Sisti (CiviciX), che è in coalizione con il M5S e (obtorto collo) con IV. Lisci non ha ancora annunciato il suo ritiro, dovrebbe farlo a breve. Sesto candidato Diego Catanossi di Spoleto 2030 e Azione. Buon ultimo, ritorna Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto e Articolo 1). Ballottaggio sicuro e poi ci sarà da divertirsi.

AD ASSISI OCCHIO ALL’OUTSIDER

Nella città Serafica la sfida sembra essere a due fra Stefania Proietti, sindaco uscente, che ha dalla sua gran parte del centrosinistra ma non quella più estrema di @sinistra, riunita attorno all’ex sindaco di Bastia Luigino Ciotti e il centrodestra compatto su Marco Cosimetti, ingegnere: dovrà capire quanto pesa adesso lo schieramento dopo la fine dell’era-Ricci. Il giovane scrittore Francesco Fasulo ha messo insieme a suo sostegno cinque civiche e poi c’è Alternativa Riformista che sostiene Roberto Sannipola.

AMELIA

Ad Amelia il centrosinistra si ricompatta attorno a Pompeo Petrarca. E’ di ieri l’annuncio del Pd regionale che l’intero partito convergerà attorno al candidato del Pd locale che ha il sostegno anche del M5S. Cade la candidatura a lungo sostenuta di Piero Bernardini e dunque passano a sostenere Petrarca anche Azione e IV. Resta alla finestra il Psi, che vuole vedere i programmi prima di decidere chi appoggiare. A questo punto è sfida a due con la sindaca uscente Laura Pernazza del centrodestra: si prospetta una duello interessante, senza favoriti.

GLI ALTRI

A meno di sorprese, il centrodestra si avvia a tenere Bettona e Nocera Umbra. Nel primo comune il sindaco uscente Lamberto Marcantonini ha solo l’appoggio di FI e Lega, perché FDI sostiene Valerio Bazzoffia ma senza ballottaggio potrebbe bastare, visto che il centro sinistra (dovrebbe ufficializzare Carlotta Caponi) è comunque in svantaggio. A Nocera invece la candidatura del senatore, già vicesindaco, Virginio Caparvi mette può mettere in cassaforte il municipio, anche in considerazione di un centro sinistra che dovrebbe presentarsi con tre nomi (Federico Manali sostenuto da parte del Pd, il medico in pensione Massimo Montironi (l’altro mezzo Pd e IV, insieme in una lista chiamata Scegliamo Nocera) e Ugo Sorbelli che mette insieme alcuni consiglieri uscenti.

A Bevagna lavoro alacre per riconfermare Annarita Falsacappa (Pd) che però potrebbe trovare a sinistra l’ostacolo dell’ex sindaca Annalisa Polticchia. Ad Avigliano, Parrano e Castelgiorgio si attendono le mosse degli uscenti Luciano Conti (Pd), Valentino Filippetti (Pd) e Andrea Garbini (FdI) mentre ad Otricoli ci sarà da capire se Antonio Liberati, più volte sindaco prima col Pd e poi con la Lega si ricandiderà. A Montecastrilli potrebbe presentarsi una sfida interessante visto che l’uscente Fabio Angelucci (Pd) non potrà ricandidarsi e il centro destra è molto agguerrito: molto dipenderà da quanti saranno i candidati.