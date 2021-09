Verso le elezioni amministrative 2021: liste e candidati nei comuni che andranno al voto

Giornata di ufficializzazione nei 12 comuni dove domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per il rinnovo dei consigli comunali. In provincia di Perugia alle urne ad Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra e Spoleto in provincia di Perugia, tutti in scadenza di mandato tranne la città Ducale dove la giunta De Augustinis è caduta.

In provincia di Terni voto ad Amelia, Avigliano Umbro, Castelgiorgio, Montecastrilli, Otricoli e Parrano in provincia di Terni, tutti a scadenza. Gli eventuali ballottaggi, possibili solo nei Comuni sopra i 15 mila abitanti (Assisi, Città di Castello e Spoleto), si terranno il 17 e il 18 ottobre.

Articolo in costante aggiornamento, chiusura delle liste ore 12

AMELIA

Ad Amelia dopo la decisione del Pd provinciale e regionale di appoggiare Petrarca, col segretario comunale Bernardini sono rimasti Italia Viva, Azione, Centristi per l’Europa, Amelia civica e Amelia 2030 che convergeranno in una lista unica. Come anche per Petrarca, che ha anche l’appoggio di Europa Verde, M5S e Rete Resistente.

Candidato sindaco: PIERO BERNARDINI

OBIETTIVO COMUNE

Candidato sindaco: LAURA PERNAZZA (uscente, centro destra)

Candidato sindaco: POMPEO PETRARCA

AMELIA DOMANI

ASSISI

Cinque candidati ad Assisi, con centro destra compatto e centro sinistra invece divisa dalla presenza dell’ex sindaco di Bastia Ciotti che non sostiene Stefania Proietti.

Candidato sindaco: LUIGINO CIOTTI

@SINISTRA

Candidato sindaco: MARCO COSIMETTI

LEGA Walter Almaviva, Loredana Bianconi,Massimo Bisogno, Vanessa Cannelli, Fosco Ceccarelli, Roberto Falce, Anna Maria Fortini, Mauro Fortini, Luigi Alessandro Mencarelli, Francesco Mignani, Simone Pasqualoni, Jacopo Pastorelli, Loris Ravizzoni, Giovanna Sensi, Elisa Siena, Elisa Venturini

FORZA ITALIA Silvia Bartocci Fontana, Luigi Bastianini. Alessio Bazzoffia, Ivano Bocchini, Marco Carloni, Erminia Casadei, Mirko Casagrande Proietti, Laura Cristofani. Mariateresa Di Muro, Laura Gentili, Gianfranco Mannoia, Manuel Masci. Roberto Passeri, Beatrice Rossi, Sabrina Zanin. Virgilio Varrone

FRATELLI D’ITALIA Stefano Apostolico, Michela Bramini. Federico Calzolari, Daniele Daiani, Daniela Elisei, Antonio Falcinelli, Dalila Daniela Diana Giacchetta, Claudio Iacono, Michele Leonelli, Daniele Martellini, Marco Monacchia, Benedetta Paggi, Massimo Pizziconi, Erika Rossi, Gioia Rubeca, Luisella Schippa

INSIEME COSIMETTI SINDACO Lucio Cannelli, Erika Caputo, Giancarlo Cavallucci, Chiara Comparozzi, Maurizio Dazzini, Emidio Ignazio Fioroni, Davide Frapiccini, Valerio Gasparri, Federica Gasparrini, Valeria Grandis, Laura Menichelli, Marisa Paciotti in Proietti, Ignazio Paolillo, Gianni Scarponi, Laura Tifi. Aldo Tracchegiani

Candidato sindaco: FRANCESCO FASULO

L’AMORE PER ASSISI E FRAZIONI

GIOVANI PER ASSISI E FRAZIONI

MENO TASSE PER ASSISI E FRAZIONI

LAVORO PER ASSISI E FRAZIONI

AMBIENTE PER ASSISI E FRAZIONI

Candidato sindaco: STEFANIA PROIETTI (uscente, centro sinistra e M5S)



Candidato sindaco: ROBERTO SANNIPOLA

ALTERNATIVA RIFORMISTA

AVIGLIANO UMBRO

Ad Avigliano Conti, spostato ora a destra sfida il suo ex vicesindaco.

Candidato sindaco: LUCIANO CONTI (uscente, civico)

Candidato sindaco: ROBERTO PACIFICI (Pd, Socialisti)



BETTONA

Candidato sindaco: VALERIO BAZZOFFIA (Bettona da Vivere, area FdI)

Candidato sindaco: LAMBERTO MARCANTONINI (uscente, FI, Lega)

Candidato sindaco: XX (centro sinistra)

BEVAGNA

Candidato sindaco: ANNARITA FALSACAPPA (uscente, Pd)

Candidato sindaco: ANNALISA POLTICCHIA (Psi, IV, Europa Verde, Articolo 1, SI)

Candidato sindaco: ELISA FIORONI TORRIONI (Lega, FI, FdI, più in Alto Bevagna, Alleanza Civica per Bevagna)

CASTELGIORGIO

Candidato sindaco: VINCENZO BATELLA (centro sinistra)

Candidato sindaco: ANDREA GARBINI (uscente, centro destra)





CITTA’ DI CASTELLO

A Castello spaccatura su tutto con il centro destra diviso fra Lignani Marchesani e il leghista Marinelli, sponsorizzato dall’onorevole Marchetti: resa dei conti in vista se dovesse perdere il duello interno. A sinistra l’ex vicesindaco Bassini incassa la fiducia di due fuori usciti dal Psi: Luigi Bartolini e Filippo Schiattelli

Candidato sindaco: LUCIANA BASSINI

CASTELLO CAMBIA

EUROPA VERDE

LA SINISTRA

MOVIMENTO 5 STELLE



Candidato sindaco: ANDREA LIGNANI MARCHESANI

CIVICA LIBERI TUTTI Carlo Reali

FORZA ITALIA

FRATELLI D’ITALIA

UDC



Candidato sindaco: ROBERTO MARINELLI

LEGA Valerio Mancini, Manuela Puletti



Candidato sindaco: LUCA SECONDI

AZIONE

ITALIA VIVA

LA SINISTRA PER CASTELLO

PARTITO DEMOCRATICO

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO Luciano Bacchetta, Riccardo Carletti, Massimo Massetti.

MONTECASTRILLI

A Montecastrilli, con Angelucci che non può ricandidarsi tocca alla vicesindaca Benedetta Baiocco (Pd) contro l’ex assessore fuoriuscito Riccardo Aquilini, ma i candidati sono quattro.

Candidato sindaco: RICCARDO AQUILINI (ex assessore)

Candidato sindaco: BENEDETTA BAIOCCO (vicesindaco uscente, Pd)

Candidato sindaco: MAURO CICULI

Candidato sindaco: CARLO MANCINI

NOCERA UMBRA

Lista nono solo di centrodestra ma trasversale per l’onorevole Caparvi, vicesindaco uscente, mentre a sinistra i sostenitori di Ugo Sorbelli (Pd, M5S, Sinistra civica e Articolo 1) che è uscito di scena dovrebbero – condizionale d’obbligo convergere sul medico in pensione Montironi (Italia Viva e alcuni pezzi di Pd).

Candidato sindaco: VIRGINIO CAPARVI

FUTURA NOCERA Alberto Scattolini, Alberto Armillei, Maria Berardi, Michela Biagioni, Elisa Cacciamani, Matteo Capasso, Giuseppe Cioli, Tonino Frate, Elisabetta Fratini, Vincenzo Pierantoni, Paolo Rocconi, Mauro Sabatini.

Candidato sindaco: MASSIMO MONTIRONI

SCEGLIAMO NOCERA Osvaldo Angeletti, Riccardo Armillei, Stefano Beni, Alberto Cesca, Roberta Cucchiarini, Lara Moretti, Monica Muzzi, Francesco Passeri, Marianna Parroccini, Danilo Nati, Moreno Sollevanti, Roberta Zurla.

OTRICOLI

Candidato sindaco: ANTONIO LIBERATI (uscente, centro destra)



Candidato sindaco: LUCA PAPI (Nuova Otricoli)

NUOVA OTRICOLI

PARRANO

Candidato sindaco: VALENTINO FILIPPETTI (centro sinistra)

Candidato sindaco: ACHILLE PIOVANELLO (centro destra)



SPOLETO

Sette candidati sotto la Rocca Albornoz con Stefano Lisci del Pd che ha fatto un passo indietro per sostenere Andrea Sisti del Civici X. Beatrice Montioni, forzista ha deciso di non candidarsi e nella coalizione la candidata è Maria Elena Bececco. Spoleto Si di Maurizio Hanke avrebbe dovuto essere con quest’ultima, ma alla fine sosterrà Cintioli, espulso dal Pd insieme a Spoleto Domani, la lista in cui si sono riuniti i massimi rappresentanti dell’area bocciana. Ballottaggio sicuro e poi ci sarà da divertirsi perchè niente è scontato.

Candidato sindaco: MARIA ELENA BECECCO

FORZA ITALIA Giorgio Mulè, Beatrice Montioni

SPOLETO FUTURA

Candidato sindaco: DIEGO CATANOSSI

DIEGO CATANOSSI

Candidato sindaco: GIANCARLO CINTIOLI

DIFENDIAMO SPOLETO

INSIEME PER SPOLETO

SPOLETO DOMANI

SPOLETO SI Maurizio Hanke

Candidato sindaco: SERGIO GRIFONI

ALLEANZA CIVICA

FRATELLI D’ITALIA

OBETTIVO COMUNE

Candidato sindaco: PAOLO IMBRIANI

LEGA

Candidato sindaco: ROSARIO MURRO

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Candidato sindaco: ANDREA SISTI

CIVICI X

ELEGGI SPOLETO

ITALIA VIVA

MOVIMENTO 5 STELLE

ORA SPOLETO

PARTITO DEMOCRATICO Stefano Lisci