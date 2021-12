Verso il derby, Lucarelli: “Tutte le partite dovrebbero essere vissute così”

TERNI – Attenzione, non tensione. Questa la parola d’ordine di Cristiano Lucarelli in vista della sfida contro il Perugia, il derby straregionale in programma domani alle 16.30 al Curi

“Il derby è certamente una partita diversa dalle altre, è normale che sia vissuto diversamente – spiega – Penso che queste partite vadano vissute con l’attenzione e non con la tensione, perchè quest’ultima taglia le gambe, l’altra ti tiene sveglio. . Chiaro che noi daremo il massimo perchè i nostri tifosi ci tengono molto, ma io vorrei che tutte le altre partite fossero vissute come il derby. Il derby sfugge ad ogni logica, ad ogni pensiero, soprattutto uno così sentito. Meglio quindi concentrarsi su quello che vedremo in campo, su come affrontare questa partita. La gara di martedì è servita ad avere meno tempo di pensare al derby, che può anche non essere un male”

Sul Grifo

Lucarelli ed Alvini si conoscono e si stimano a vicenda: “E’umile, ha fatto molta gavetta e si merita quello che ha raccolto”, dice il tecnico, che con quello del Grifo condivide i trascorsi con le piccole squadre della serie C. Poi parla del Grifo: “Il Perugia è una squadra molto concreta, abile nelle ripartenze e nei calci piazzati, che riesce a far giocare male gli avversari, i ragazzi lo sanno e sanno che non devono scoraggiarsi, perchè se capita non è un demerito nostro ma un merito loro. Il Perugia è la squadra che meglio incarna il campionato di serie B, riesce ad ottimizzare quello che riesce a costruire. Non ci sono giocatori che tempo particolarmente, il Perugia è forte come collettivo, credono di poter fare il massimo in ogni partita, hanno perso pochissimo”.

Le ultime

Il tecnico ovviamente non si sbilancia sulla formazione: “Partipilo non sarà della partita? Non è detto. Vediamo in che modo, ma ci sarà. L’infortunio di Celli è molto meno grave di quello che sembra. Alcuni giocatori come Agazzi non li abbiamo portati anche se recuperati, per non rischiarlo per averlo a disposizione. Palumbo è a disposizione anche lui. Paghera ha una forte contusione al piede, rientrerà con l’Ascoli, mentre Furlan non è disposizione”.