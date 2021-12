Verso il derby, Alvini: “Bello giocare queste sfide, qui c’è tanta passione”

PERUGIA- Poche ore e sarà la partita più attesa dell’anno dagli appassionati di calcio umbri. Domani (ore 16.15) al “Curi” scendono in campo Perugia e Ternana per il derby dell’Umbria. Il Grifo arriva all’appuntamento carico, forte anche del pareggio di settimana scorsa col Parma.

Fortunato

“Giocare partite come il derby è stupendo – ha detto l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini – Non c’è cosa migliore che allenare in piazze con questa passione. Mi reputo fortunato a vivere il derby dell’Umbria”.

Sulla Ternana

“Hanno qualità nel palleggio. Dobbiamo avere una copertura importante dietro, ma non credo sarà una partita aggressiva. Per ciò che riguarda le bocche di fuoco offensive dico che conta come noi vogliamo incidere sulla partita. A volte la differenza possono farli gli episodi e dovremo stare attenti”

Pronostici

“La Ternana – ha continuato Alvini – ha ottime qualità nel palleggio e ha sviluppi offensivi importanti. Il risultato può essere anche non buono, ma l’importante è che abbiamo le idee chiare. Ad ogni modo il nostro percorso rimane positivo e sappiamo bene cosa vogliamo fare domenica e in futuro”.

Infine dal mister alcune parole sua situazione infortunati: “Angella e Santoro sono recuperati (ma non partiranno dall’inizio ndr), mentre Ghion e Carretta sono indisponibili”.