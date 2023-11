Veronica diventerà Michele: l’ex modella primo FtM a Terni

TERNI – In un Paese che fa ogni giorno passi indietro sul fronte dei diritti Lgbt è sempre bene parlare di storie come queste. Veronica Fortunato, 39 anni, diventerà presto Michele: sarà il primo transessuale FtM (“Female to Male”) a Terni. Campano di Torre del Greco ma residente a Terni da 31 anni, ex Modella, assistito da Alessandro Gentiletti, fra 20 giorni si sottoporrà all’intervento all’asportazione di seno ed ovaie e subito dopo a quello di riassegnazione del sesso.

Come ha raccontato ai giornalisti, sarà anche il primo dipendente marittimo transessuale: sarà questo il suo nuovo lavoro infatti dopo aver abbandonato causa Covid quello di agente di commercio. Il giudice ha dato l’ok al suo percorso e partirà così il suo sogno e cambiando vita, cambierà anche lavoro: passerà ad imbarcare i passeggeri sulle navi.

Valentina, bella e infelice

Valentina – questo è ancora il suo nome anche se fra un mese lo abbandonerà definitivamente per assumere quello di Michele – si è sempre sentita un maschio nonostante avesse una bella presenza e lavorasse anche come modella: “Non mi sentivo solo attratto dalle donne – racconta – ma volevo proprio essere un uomo, desideravo avere quello che avevano i maschi. Posare davanti a una fotocamera col mio corpo da donna mi faceva stare bene, ma in fondo stavo solo lavorando, recitavo una parte. Se mi guardavo allo specchio, non mi piacevo. Poi tre anni fa sono arrivato proprio a farmi schifo con le tette e senza pene” Oggi è fidanzato con Carla, che lo ama e lo appoggia. Prima, quando era Valentina, è stato anche con un uomo “ma la relazione mi metteva ancora più a disagio”.

La svolta tre anni fa

“Ho iniziato la transizione tre anni fa”, ha raccontato “Da allora subisco episodi di bullismo. Sono molto attivo sui social che non accettano i loro figli trans e li cacciano di casa perchè non si sentono bene con loro stessi. Ma io dico loro: meglio un figlio gay o trans che un figlio morto, perchè poi si uccidono”.