Verde pubblico e spazi per i bambini, arrivano dalla Regione 945mila euro per 35 comuni

PERUGIA – “Con questa delibera mettiamo a disposizione dei Comuni umbri 945mila euro da impegnare in progetti di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico e degli spazi pubblici all’aperto destinati ai bambini. Sono 35 i Comuni che potranno presentare domanda per ottenere un contributo fino a 27mila euro. Si tratta di fondi rimasti non assegnati che abbiamo deciso di ridistribuire sul territorio. Anche in questo modo vogliamo sostenere le nostre comunità, mettendo a disposizione dei Comuni delle risorse importanti tanto più in questa fase di ripartenza dopo la criticità dell’emergenza covid-19”. Così l’assessore al Bilancio, Riqualificazione urbana e centri storici, Paola Agabiti, commenta la delibera approvata dalla Giunta Regionale per l’avvio della seconda fase del “Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini” a cui possono aderire i Comuni che non sono stati beneficiati dagli stanziamenti previsti dalla prima fase del programma stesso.

I comuni Al contributo possono accedere i Comuni di Poggiodomo, Polino, Vallo di Nera, Parrano, Sant’Anatolia di Narco, Monteleone di Spoleto, Preci, Paciano, Sellano, Cerreto di Spoleto, Penna in Teverina, Costacciaro, Montegabbione, Montefranco, Scheggia e Pascelupo, Monteleone d’Orvieto, Lugnano in Teverina, Alviano, Ficulle, Montone, Montecchio, Allerona, Guardea, Ferentillo, Giove, Porano, Attigliano, Pietralunga, Castel Giorgio, San Venanzo, Scheggino, Sigillo, Baschi, Fossato di Vico, Arrone.