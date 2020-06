Ventenne corriere della droga fermato senza patente lungo la E45

TODI – Gli agenti della Polstrada di Todi hanno fermato e denunciato un giovane di 22 anni, magrebino, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato lungo la E45 ad Acquasparta, alla guida di un’auto. Alla richiesta degli agenti ha fornito false generalità, presentando agli operatori documenti validi, ma intestati a persona diversa. I poliziotti hanno perquisito il giovane e l’auto, trovando della marijuana suddivisa in due confezioni ed occultata all’interno di un pacchetto di sigarette e 5.000 euro nascosti nascosti in un calzino e nel vano batteria dell’automobile.

Precedenti L’uomo, risultato residente a Perugia e con a proprio carico numerosi precedenti di polizia per droga, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale con conseguente sequestro di tutto il materiale rinvenuto. L’uomo, a carico del quale emergeva altresì che, in precedenza, gli fosse stata ritirata la patente di guida, veniva sanzionato per la violazione al Codice della Strada di “guida con patente ritirata” e contestuale fermo amministrativo del veicolo.