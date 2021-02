Perugia, “vendiamo gli integratori, non si prende il Covid”, parafarmacia sotto accusa

PERUGIA – Sotto accusa una parafarmacia perugina, oggetto ieri di un servizio della trasmissione di La 7 Piazza Pulita. In questa parafarmacia si vendono a caro prezzo integratori realizzati dal professor Franco Trinca, il medico che insieme al dottor Mariano Amici, noto negazionista del Covid, ha messo insieme il protocollo “riapriamo l’Italia in salute”, in cui si propongono cure alternative al Covid e si descrivono le chiusure come “dittatura”.

Un mix di vitamine varie che come dice la commessa al giornalista “alza le difese immunitarie e ti aiuta tantissimo. Inoltre servono ad evitare l’attecchimento del Covid o se l’hai preso, aiuta a recuperare prima”. Sono venduti a carissimo prezzo in quella farmacia esclusivista: “Spediamo in tutta Italia, ce lo chiedono in tantissimi”, dice la commessa.