Vende termosifoni per 800 euro ma è vittima di truffa e perde 2 mila euro

ORVIETO – Pensava di vendere i suoi termosifoni on line per 800 euro, ma viene truffata e perde oltre 1.800 euro. E’ quanto accaduto ad una donna di Orvieto che, nel 2021, aveva denunciato di essere stata truffata da un uomo che si era spacciato titolare di una ditta di termoidraulica, interessato all’acquisto dei suoi termosifoni. Per il pagamento, l’uomo aveva chiesto alla donna di fare un giro posta.

Le indicazioni telefoniche

Seguendo le indicazioni al telefono, la vittima ha dettato all’uomo i dati del suo conto corrente, con tanto di pin. Dopo vari tentativi, la donna si è accorta di aver effettuato 9 ricariche su due Poste Pay per un importo di 1875 euro. Dal numero di telefono e dai numeri delle Poste Pay, intestati ad altri soggetti, la polizia è risalita al responsabile delle truffa, un 39enne pregiudicato residente nella provincia di Viterbo, che è stato denunciato.