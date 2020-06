Assisi, intesta auto a un dipendente senza patente per non pagare le tasse

ASSISI – Una vendita ma solo sulla carta e per non pagare le tasse. Per questo a ceduto te la sua auto a un dipendente che non aveva nemmeno la patente per non pagare le tasse. I finanzieri di Assisi lo hanno scoperto mentre controllavano il fenomeno delle cosiddette imprese “apri e chiudi”. L’imprenditore, cinese come il suo dipendente, è stato denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.