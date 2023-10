Vazquez e Kouan stendono la Juve Next Gen: il Perugia sorride

ALESSANDRIA – Bottino pieno doveva essere e così è stato. La profezia di mister Baldini si è avverata e il Perugia torna trionfante dalla trasferta di Alessandria contro la Juventus Next Gen. In un Moccagatta praticamente deserto (351 i presenti nell’impianto piemontese, visto che i baby bianconeri non hanno una tifoseria e la protesta contro il calcio moderno degli ultras biancorossi), il Grifo si impone 0-2 al termine di un match soddisfacente per il risultato ma che ha visto qualche black out da parte degli umbri e alcune imprecisioni, soprattutto in attacco. L’importante è che siano stati messi altri tre punti pesantissimi per la classifica in vista anche dei prossimi impegni in casa della Recanatese giovedì 26 ottobre e lunedì 30 al Curi con l’Entella.

Primo tempo

Qualche novità per Baldini dal primo minuto: sulle fasce ci sono Paz e Bozzolan, a centrocampo Torrasi, davanti Seghetti e Vazquez. Grifo subito all’arrembaggio: Vazquez fugge verso la porta avversaria e va alla conclusione; il tiro viene quindi respinto da Daffara e sulla ribattuta Matos col tallone svirgola da distanza molto ravvicinata. Brambilla deve correre ai ripari al 7’: Poli ha un problema muscolare e cede il posto a Stivanello. Al 10’ Furlan cattura senza problemi un centrale da fuori area di Mancini. Bozzolan trattiene Perotti e al 12’ si becca il primo giallo della gara. Al quarto d’ora fraseggio tra Paz e Seghetti, viene servito Kouan che di destro dal limite non centra l’obiettivo. Il duo composto da Angella e Bartolomei blocca una incursione di Salifou. Juve in avanti al 21’ con Mancini che la manda sopra la porta avversaria. Al 23’ cross da sinistra di Bozzolan e colpo di testa di Vazquez deviato in corner; nulla di fatto dal conseguente tiro dalla bandierina. Un sinistro di Torrasi al 33’ vola e non va in rete. Ribaltamento di fronte un giro di lancette più tardi con Hasa che manda out. Al 36’ Salifou si becca l’ammonizione per aver atterrato Seghetti. Muro della difesa biancorossa al 39’ su numero 29 bianconero. Al 42’ Bozzolan riceve involontariamente una botta allo sterno ed è costretto a uscire: dentro Cancellieri. Niente da fare per Matos al 42’. Nel primo minuto di recupero la situazione si sblocca; Muharemovic atterra in il 10 del Grifo. Il signor Leone concede senza esitazione il rigore per i biancorossi. Dagli undici metri Vazquez è micidiale e sigla il gol dello 0-1. Due minuti di extra time e si va al break.

Secondo tempo

Si ricomincia e Baldini mette Iannoni al posto di Torrasi. Al 47’ giallo per Angella falloso su Turicchia. Il Grifo raddoppia al 51’. All’altezza della bandierina Paz fa partire un traversone, Koaun stacca, incorna e la mette alle spalle di Daffara: è 0-2. Al 56’ Seghetti allunga per Matos che cicca davanti alla porta bianconera. Bis di avvicendamenti per la Juve al 57’: fuori Mancini e Perotti, dentro Mbangula e Anghelè. Iannoni al 58’ finisce sulla lista dei cattivi per proteste nei confronti del direttore di gara. Al 60’ a Vazquez svirgola e manca l’appuntamento col tris. Rimestamenti anche nel Perugia al 62’: i freschi Ricci e Lisi prendono il testimone rispettivamente da Matos e Seghetti. Al 69’ la barriera biancorossa scaccia una punizione di Hasa. Al 70’ Paz si scontra con Mbangula: altro inutile giallo. Al 73’ e al 76’ la difesa perugina dice no prima a Mbangula e poi a Guerra. Ricci fa la barba al palo al 77’. Sul lato opposto è Hasa a mandare la sfera fuori. Brambilla all’80’ fa entrare Ntenda e Maressa al posto di Turicchia e Salifou. Cambi finiti per la formazione casalinga; Comenencia si fa male, nessuno lo può sostituire e la Juve rimane in 10.

All’83’, sugli sviluppi di un angolo, Vazquez sulla linea non riesce a dare il colpo di grazia per lo 0-3. Cudrig si avvicenda con Paz all’87’. Al 93’ centralissimo di Vazquez con l’estremo piemontese che blocca coi guantoni. Il triplice fischio arriva al 95’ e il Grifo può solo festeggiare

Il tabellino

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Poli (6′ pt Stivanello), Muharemovic; Perotti (12’st Mbangula), Comenencia, Hasa, Salifou (34’st Maressa), Turicchia (34’st Ntenda); Guerra, Mancini (12’st Anghelè). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Rouhi, Citi, Valdesi, Doratiotto.

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Paz (41’st Cudrig), Angella, Vulikic, Bozzolan (42′ pt Cancellieri); Torrasi (1’st Iannoni), Bartolomei, Kouan; Seghetti (15’st Lisi), Vazquez, Matos (15’st′ Ricci). All. Baldini. A disp. Abibi, Bezziccheri, Acella, Morichelli, Giunti, Souare, Mezzoni.ARBITRO: Domenico Leone di Barletta (Francesco Colludi di Oristano E Emanuele Fumarulo di Barletta) IV° UFFICIALE: Samuel Dania di Milano

RETI: 47′ pt Vazquez, 7′ st Kouan

NOTE: giornata soleggiata e mite. Presenti 351 spettatori di cui 51 ospiti. Ammoniti Bozzolan, Salifou, Angella, Iannoni, Paz