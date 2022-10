PERUGA – Una vera e proprio operazione contro anti prostituzione ha portato alla denuncia di dodici persone nell’ambito dei controlli sulla prevenzione e la repressione del fenomeno della prostituzione su strada. Si tratta di dieci donne e due uomini che vestivano abiti succinti e mostravano atteggiamenti di adescamento tutti individuati lungo la Strada Trasimeno Ovest, via Corcianese, via Sandro Penna e via Settevalli. Per quattro di loro sono in corso accertamenti per verificare la loro regolarità sul territorio nazionale. I dodici sono stati sanzionati per aver violato l’ordinanza sindacale che proibisce di trattenersi dal 6 maggio al 31 ottobre per motivi di meretricio lungo alcune strade del capoluogo: pagheranno multe da 450 euro.