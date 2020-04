Vandali anche con il virus: danneggiato il monumento ai Caduti

CITTA’ DI CASTELLO – Danneggiato il monumento ai Caduti di tutte le guerre. Vandali in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Citerna dove verosimilmente dei giovani hanno divelto una serie di pietre presenti lungo il viale e spaccato una delle colonnine che con la catena delimita l’area. I fatti sono stati subito denunciati dal sindaco Enea Paladino ai carabinieri della stazione del piccole comune, che hanno avviato gli accertamenti del caso per tentare di dare un nome e un volto agli autori del danneggiamento, che per l’incursione rischiano la denuncia. Paladino insieme all’assessore Samuel Fede si sono detti «sgomenti» di fronte all’azione dei vandali, definendo «barbarico, vile e insensato», il gesto compiuto nella notte appena trascorsa.