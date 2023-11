Valzer dei partiti: Brizi cambia ancora, adesso va con Bandecchi

Prima in evidenza con i big di Forza Italia, poi- quando gli azzurri sono “scesi” è salito direttamente sul carro della Lega, conquistandosi persino lo scranno di capogruppo. Adesso che pure la Lega – almeno a Terni – è caduta in digrazia, eccolo montare sulla decappottabile sprint di Bandecchi. Federico Brizi entra ufficialmente in Alternativa Popolare.

L’annuncio da parte del coordinatore regionale del partito e vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore.

“Sono lieto di comunicare l’adesione ad Alternativa popolare del dottor Federico Brizi – scrive Corridore in una nota – persona esperta in politica e che costituirà un valore aggiunto per quanto stiamo costruendo a livello regionale”. Per Brizi si preannuncia un ruolo nel coordinamento regionale del partito del sindaco Stefano Bandecchi: “Auguro a Federico le migliori fortune – conclude la nota di Corridore – con Alternativa popolare”.