Valfabbrica, scomparso da un mese viene ritrovato in piazza San Pietro a Roma

VALFABBRICA – Un sospiro di sollievo della famiglia e degli amici che temevano per la sua sorte. Si era allontanato il 30 aprile dalla sua abitazione di Casacastalda dove, in un bar, aveva chiesto gli orari del bus per Gualdo Tadino.

Dopo settimane di ricerche e preoccupazione, Eugenio Maria Capoccia, 37 anni, è stato ritrovato a Roma, vicino piazza San Pietro. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’. Secondo le prime ricostruzioni sono stati dei passanti a notarlo in piazza San Pietro e, riconoscendolo, hanno chiamato la polizia. Gli agenti del reparto Volanti lo hanno rintracciato poco lontano e lo hanno portato negli uffici del commissariato Borgo.