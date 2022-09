Valfabbrica, donna accusata di favoreggiamento per avere affittato la casa a un latitante

VALFABBRICA – Alcuni residenti di Valfabbrica hanno segnalato la presenza di persone sospette all’interno di una abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute e, effettivamente, hanno trovato 4 inquilini, di cui uno raggiunto da due provvedimenti del tribunale di Firenze, per spaccio di droga e per evasione dai domiciliari. Provvedimenti che sono rimasti sospesi perchè il destinatario non è stato reperibile. L’hanno trovato alle porte di Perugia, in questo appartamento di Valfabbrica, nonostante lui cercasse di nascondere sotto falsa identità, non mostrando quella per cui è indagato a Firenze.

Carcere

Non c’è stato scampo per lui che ha visto aprirsi le porte del carcere di Capanne dove dovrà scontare oltre due anni di pena. La proprietaria dell’appartamento, risulta denunciata per favoreggiamento della latitanza dell’uomo arrestato. Deve anche rispondere di violazioni amministrative connesse alla locazine ritenuta irregolare. Nello stesso appartamento poi è stato individuato un altro soggetto, poi denunciato a piede libero, accusato di avere ceduto in diverse occasioni droga nel territorio di Jesi.