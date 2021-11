Valfabbrica, dà fuoco al bosco di Giomici: case e persone salve per miracolo

VALFABBRICA – Aveva appiccato un incendio, in ben tre punti del bosco di Giomici, frazione di Valfabbrica, con l’intento di distruggerlo. Non c’è riuscito solo per la prontezza degli abitanti delle vicine case in località Barcaccia, i quali accortisi che le fiamme stavano per lambire le abitazioni, hanno chiamato i Carabinieri di Assisi, più vicini rispetto ai vigili del fuoco, che sono poi giunti da Perugia.

Evitare il peggio

La prontezza dei carabinieri hanno permesso di evitare il peggio. Il piromane è stato rintracciato grazie alle varie testimonianze: ha ammesso di aver appiccato l’incendio. Si tratta di un uomo originario del posto che si è detto pentito di quanto accaduto e si è giustificato dicendo che non voleva creare danni. Le scuse fornite non gli hanno evitato la denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di incendio doloso con il contestuale ritiro cautelativo delle armi in possesso, in quanto non ritenuto più idoneo alla detenzione.