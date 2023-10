Valfabbrica, accusato di frode fiscale estradato negli Usa dall’Umbria

VALFABBRICA – È stato accompagnato dal personale della polizia penitenziaria di Perugia all’aeroporto di Roma Fiumicino, per essere estradato in America, il cittadino olandese di 64 anni, avvocato e consulente finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti e di aiuto e assistenza nella predisposizione di dichiarazioni dei redditi false e fraudolente a favore di due noti Dj, che non risultano coinvolti nel procedimento di estradizione. In particolare, secondo le autorità americane è indiziato di aver ideato e gestito complessi sistemi di evasione fiscale a livello internazionale per clienti di primario rilievo, trattandosi di due Dj di musica dance elettronica tra i più pagati al mondo. L’uomo è stato consegnato dagli agenti ai funzionari della polizia americana incaricati di accompagnarlo negli Stati Uniti d’America dove dovrà scontare una pena che potrebbe arrivare fino a otto anni di reclusione.