Vafabbrica, tragico scontro sulla statale tra auto e camion: inutili i soccorsi, muore a 43anni

VALFABBRICA – Ennesimo incidente stradale venerdì mattina tra un’auto e un mezzo pesante, lungo la statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda. Il conducente della vettura è morto, nonostante sia stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche due squadre dei vigili del fuoco, una da Gaifana e l’altra da Perugia, che sulla statale ha dovuto portare l’autogrù per recuperare i mezzi. L’uomo, di 43 anni, è apparso subito in condizioni disperate. Nonostante il trasporto all’ospedale di Branca, i tentativi compiuti dai sanitari del 118 per tenerlo in vita erano troppo gravi le lesioni riportate a seguito dell’impatto con il mezzo pesante