Vaccini, ciclo concluso per 248.000 umbri alla fine del mese di giugno: otto nuovi casi

PERUGIA – Altri 5.790 umbri hanno concluso il ciclo vaccinale contro il Covid nelle ultime 24 ore. Sono 248.836 in tutto, il 32,04 per cento degli aventi diritto secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato alla mattina del 30 giugno. Hanno ricevuto la prima dose 514.917 cittadini (il 66,8 per cento): nell’ultimo giorno 4.189.Complessivamente sono state somministrate ad oggi 747.668 dosi, sul totale delle 847.062 al momento consegnate.

Somministrazioni Intanto il Comitato tecnico scientifico ha dato l’ok alla somministrazione a 21 e 28 dei vaccini Pfizer e Moderna, più l’anticipo dall’undicesima alla nona settimana di Astrazeneca: “Alla luce delle indicazioni ministeriali finalizzate a contenere la diffusione della variante Delta e delle comunicazioni del generale Figliuolo sull’approvvigionamento dei vaccini per il mese di luglio che vede una riduzione di dosi di Pfizer rispetto a giugno, il Comitato tecnico scientifico convocato oggi, ha accolto le proposte del commissario regionale per l’emergenza covid, Massimo D’Angelo, che vedono una rimodulazione della somministrazione delle seconde dosi”, sottolineano dalla Regione. Chi ha già programmato le vacanze o altre attività sulla base delle indicazioni precedenti potrebbe dover cambiare in corsa. Le nuove date saranno inviate con il consueto Sms.

Il quadro Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Il dato della Regione è relativo a 3.609 tamponi presi in esame , per una percentuale di positivi pari allo 0,22% (martedì 29 era stata dello 0,17%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 60 (totale 54.707). Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.419. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 727 (-52). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.853 positività (+8).