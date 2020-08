Va a fuoco agriturismo alla periferia di Terni: la piscina come riserva d’acqua

TERNI – Violento incendio nella notte in un agriturismo alla periferia di Terni, in strada delle Voghe a Prisciano. Il rogo ha distrutto parte della struttura.I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 2 della scorsa notte. Gli uomini del 115 hanno raggiunto la zona dove è situato l’agriturismo ma hanno avuto difficoltà a transitare lungo la strada troppo stretta p con i mezzi più grandi. Sono stati così costretti a proseguire con i mezzi più piccoli che hanno fatto ricambio d’acqua attingendola dalla piscina della struttura.

Nel momento in cui è scoppiato l’incendio, all’interno della struttura ricettiva erano presenti una quindicina di turisti. L’agriturismo è composto da due edifici adiacenti, uno destinato ai turisti mentre l’altro, quello interessato dalle fiamme era abitato da uno dei soci dell’attività. A bruciare sono stati il tetto ed i locali immediatamente sottostanti alla copertura. I danni sarebbero ingenti. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le verifiche di stabilità e le indagini di polizia giudiziaria per risalite alle cause del rogo.