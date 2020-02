‘Uomo solo in fila’, Maurizio Micheli al Secci di Terni con i pensieri di Pasquale

TERNI – Sarà Maurizio Micheli, accompagnato al pianoforte da Gianluca Sambataro, con la sua ineguagliabile e sofisticata ironia, il protagonista del prossimo appuntamento con la stagione TSU al Teatro Sergio Secci di Terni, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio (ore 21.00) con “Uomo solo in fila. I pensieri di Pasquale”.

Uno spettacolo divertente e intelligente che ci racconta di un personaggio vittima consapevole del senso e non-senso della vita.Un uomo solo è in coda in un anonimo ufficio di Equitalia affianco di altri esseri umani, che come lui, aspettano di conoscere il loro destino. Protagonista è l’attesa, quella dell’assurdo quotidiano in cui trovano spazio pensieri, speranze, inquietudine, pazzie, canzoni e… illusioni. Dopo frasi di circostanza scambiate con sconosciuti personaggi immaginari, l’eterna attesa costringe Pasquale a mettersi in fila con se stesso. Che sia per conoscere il proprio destino o soltanto per pagare una bolletta, ognuno attende qualcosa. Ma solo il confronto con il proprio vissuto, con i propri pensieri può svelare il senso profondo della vita.Prenotazioni: Botteghino Telefonico Regionale 075 57542222 (tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20).