Un’umbra ai vertici dell’Ente nazionale per il Turismo: è Ivana Jelinic

PERUGIA. Sarà la panicalese Ivana Jelinic la prossima amministratrice delegata di Enit, l’ente nazionale italiana per il turismo, diretta emanazione del ministero del Turismo. La notizia dovrebbe venire ufficializzata nei prossimi giorni dalla ministra Santanchè.

Ivana Jelinic, 38 anni, residente a Tavernelle e titolare di una agenzia di viaggi, è oggi presidente di Fiavet-Confcommercio, la Federazione Italiana delle agenzie di viaggio.

L’indiscrezione filtra dopo che la stessa Santanché, stando a quanto riportato da diversi portali di riferimento per il settore, avrebbe anticipato la propria decisione su Ivana Jelinic a diverse associazioni datoriali, da Federturismo-Confindustria a Confturismo-Confcommercio passando per Assoturismo-Confesercenti: “Carissimi desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic. Al riguardo vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’Ente”