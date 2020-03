Università, viene prorogata la scadenza delle tasse: il progetto degli esami e sessioni di laurea a distanza

– Anche l’Università di Perugia, come tanti enti e istituzioni, si trova ad affrontare una situazione senza precedenti. Per ridurre al minimo i disagi il rettore Maurizio Oliviero nelle ultime ore ha deciso di prorogare al 30 maggio prossimo la scadenza della terza rata delle tasse e contributi per gli iscritti a tutti i corsi di laurea, nonché le scadenze per i pagamenti delle rate con termine marzo e aprile per l’iscrizione a tutte le scuole di specializzazione. E mentre sono partite le lezioni grazie alla piattaforma, l’Ateneo si sta muovendo anche per garantire a distanza anche esami e sessioni di laurea: a breve sarà adottato il regolamento mentre già da qualche ora è stato pubblicato quello che riguarda le sedute collegiali in videoconferenza . Necessariamente, infatti, vanno tenute le riunioni di Senato accademico e consiglio di amministrazione e altre ancora per evitare che la complessa macchina amministrativa dell’Ateneo si fermi. Come in tutto il resto d’Italia, scuole e università rimarranno chiuse almeno fino al 3 aprile, anche se complici le vacanze di Pasqua (che quest’anno si festeggerà il 12 aprile), è molto probabile che la riapertura slitti.