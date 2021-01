Università Stranieri, ormai siamo al caos: ora lascia anche la prorettrice Gambini

PERUGIA –Dall’inchiesta sul presunto concorso truccato del bomber del Barcellona Suarez in avanti, non c’è pace per l’Università per Stranieri. Tra inchieste e dimissioni è tutta una caduta. Adesso lascia il suo incarico di prorettrice anche Dianella Gambini, dopo le dimissioni di Filomena Laterza, rappresentante dei docenti di Lingua e cultura, dal Cda.

La lettera Questa la lettera con cui la professoressa Gambini ha annunciato all’Ateneo di lasciare la carica di prorettore: “Ho appreso oggi con stupore e rammarico delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia. L’organo manca ora del necessario numero di componenti per la sua valida costituzione. Stante la situazione, l’opera di continuità amministrativa che abbiamo intrapreso – nonostante le oggettive e indiscutibili difficoltà e criticità – diviene impossibile. Avrei sinceramente auspicato una maggiore collaborazione interna in ragione del superiore interesse alla tutela dell’Ateneo e degli studenti dello stesso, cui per primi va il mio costante pensiero, e a beneficio dei quali ho sempre orientato la mia attività, sia come docente che come prorettrice“. “Prendendo atto della radicale impossibilità di proseguire nei compiti e nelle funzioni che ho sin qui espletato, ho rassegnato le mie dimissioni da prorettrice al Ministro Gaetano Manfredi e ho rimesso a Lui ogni determinazione in merito alla guida dell’Ateneo“. “Tornerò da oggi alla mia funzione ordinaria di professore di Lingua spagnola, ruolo che svolgo con passione e dedizione da più di trent’anni“. Altro giro, insomma, altra lettera di dimissioni e la Stranieri brancola sempre di più nel buio.