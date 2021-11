Università per Stranieri, finiscono nel mirino concorsi per ricercatori e professori: oltre venti indagati

PERUGIA – Tutto è partito dall’indagine sul cosiddetto ‘esame farsa’ per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Perugia hanno eseguito un decreto di ‘acquisizione documentale’ e di ‘esibizione di atti e documenti’ presso la sede dell’Università per Stranieri di Perugia e presso il ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Contestualmente sono stati notificati anche degli avvisi di garanzia nei confronti di più soggetti – a renderlo noto è la procura di Perugia in una nota – “indagati a vario titolo per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e turbata libertà degli incanti”.