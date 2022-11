Università Pentima Terni, masterplan da 25 milioni. Agabiti: “Lavori dal 2023”

TERNI – “La Regione crede nel rilancio di Pentima e dell’Università a Terni, per questo ha previsto un importante intervento di riqualificazione architettonica e funzionale dell’area. Grazie alla stretta sinergia tra Regione, Comune di Terni e Università degli Studi di Perugia, si creerà un Polo destinato ad arricchire l’offerta formativa di alto livello, a partire da quella universitaria”: lo ha dichiarato lunedì l’assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti, in audizione alla seconda commissione consiliare del Comune di Terni. Agabiti ha sottolineato “il forte impegno della Regione per dare gambe al progetto” evidenziando come attualmente, “il processo di riqualificazione e valorizzazione del polo di Pentima sia in piena fase di sviluppo e progettazione e per alcuni stralci, come quello della porzione deputata ad ospitare la mensa e la sala convegni di Adisu, i lavori siano già conclusi per l’importo di un milione e mezzo di euro”.

Primo stanziamento