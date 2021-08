Università per Stranieri, viene incontro agli studenti e mantiene la No tax area

PERUGIA – Anche per l’anno accademico 2021-2022, l’Università per Stranieri di Perugia mantiene la No tax area per gli studenti, con zero tasse fino a 20.000 euro di Iseeu e con riduzioni fino a 30.000. Lo ha sottolineato Palazzo Gallenga annunciano che fino al 18 ottobre prossimo sarà possibile immatricolarsi ai corsi di laurea triennale e magistrale.

Prenotazione Nel Manifesto degli studi per il prossimo anno accademico, consultabile nell’home page del sito www.unistrapg.it , sono riportate tutte le informazioni relative alle modalità d’iscrizione ai corsi. Presso la segreteria corsi di laurea dell’Ateneo sarà attivo un Punto immatricolazioni rivolto agli studenti che si iscrivano per la prima volta ai corsi o che vogliano rinnovarla agli anni successivi al primo, per i quali sarà possibile accedere con prenotazione obbligatoria attraverso l’app Affluences (https://www.unistrapg.it/node/500). Oltre a ricevere informazioni sul corso prescelto e sugli adempimenti da compiere per il perfezionamento della pratica di immatricolazione, gli studenti verranno supportati nelle fasi del percorso di iscrizione online e guidati all’uso della Piattaforma Esse3Web.