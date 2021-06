Università di Perugia: osservata per la prima volta fusione tra stelle di neutroni e buchi neri

Per la prima volta osservate ‘coppie miste’ formate da stelle di neutroni e buchi neri. C’è anche lo sforzo dell’Università degli Studi di Perugia e in particolare del gruppo Onde gravitazionali, di cui è responsabile Helios Vocca, dietro il risultato annunciato da Virgo Kagra sulla rivista scientifica The Astrophysical lournal letters. In una nota, l’ateneo spiega che dal gennaio 2020 si stavano osservando segnali di onde gravitazionali (denominati GW200105 e GW200115 dalle date in cui sono stati osservati) emessi da due diversi sistemi in cui un buco nero e una stella di neutroni che ruotavano uno attorno all’altra e si sono fusi formando così un unico oggetto compatto. L’esistenza di questi sistemi è stata prevista dagli astronomi diverse decine d’anni fa ma essi non erano mai stato osservati con sicurezza prima d’ora, né con segnali elettromagnetici né gravitazionali.