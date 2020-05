Un’invasione di libri sulla pagina Fb del Comune di Montone

MONTONE – Un’iniziativa divertente sta prendendo il via sulla pagina Facebook del Comune di Montone. In un momento in cui si ha più bisogno di sentirsi uniti, infatti, l’amministrazione sceglie la via della letteratura per stimolare una “vicinanza”, seppur virtuale, con i suoi cittadini. In occasione “Maggio dei Libri”, la pagina viene perciò riempita con i libri: una proposta per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere. Lo scopo è quello di sostenere la lettura, dare spazio alla fantasia e sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

“Vi chiediamo – spiega in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirco Rinaldi – di partecipare assieme a noi a questa divertente iniziativa: condividete nel vostro profilo una frase, un’immagine, un piccolo video di un libro che vi è particolarmente piaciuto, che amate e che vi è rimasto nel cuore. Nel condividerlo taggate il Comune di Montone e inserite l’hashtag #montonelegge. Vi aspettiamo numerosi, perché i libri ci tengono compagnia e creano forti legami”.