Un’altra tragedia della strada: con la moto contro un’auto, muore imprenditore di Marsciano

MARSCIANO – Ancora una vittima sulle strade umbre. Dopo l’uomo morto nel perugino e il sacerdote gravemente ferito a Sangemini, l’incidente è avvenuto a Marsciano, nella zona di Migliano, dove domenica mattina attorno alle 8 è morto un noto imprenditoredi 44 anni. La vittima viaggiava a bordo della sua moto e si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con un automobile. o. Le condizioni del ferito sono parse subito gravissime tanto che il 44enne è morto nella sala rossa del pronto soccorso del Santa Maria della misericordia di Perugia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

