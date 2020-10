Una voragine tra il casello di Orte e il raccordo per Terni: deviato il traffico

TERNI – Una voragine si è aperta martedì pomeriggio sulla bretellina che dal casello di Orte collega con la statale 675 per Terni. Ha un diametro di circa due metri la buca che si è aperta sulla carreggiata, costringendo Anas a deviare il traffico che dall’A1 è diretto a Terni. Nessun automobilista è fortunatamente rimasto coinvolto nel cedimento dell’asfalto, anche se un paio di questi hanno assistito all’apertura della voragine e quindi dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono subito intervenute le squadre di operai che stanno verificando il dissesto al fine di definire gli interventi da eseguire per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada, che fino a un paio di anni fa era di competenza della Provincia di Viterbo. Al vaglio anche le cause che hanno portato al cedimento della bretellina.