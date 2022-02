Una Ternana tutto cuore ferma il Pisa: punto d’oro dei rossoverdi all’Arena Garibaldi

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli (28’st Berra), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (17’st Mastinu), Nagy, Marin (24’st Benali); Sibilli (24’st Lucca); Torregrossa, Puscas. A disp.: Livieri, Hermansson, Siega, Cohen, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis. All. D’Angelo

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Ghiringhelli (25’st Martella); Agazzi, Palumbo, Paghera (10’st Diakitè); Pettinari (30’st Bogdan), Partipilo; Mazzocchi (25’st Donnarumma). A disp: Krapikas, Furlan, Proietti, Capone, Rovaglia, Peralta, Boben, Mazza All.:Lucarelli

ARBITRO: Ghersini di Genova (assistenti: Lombardo-Dei Giudici IV Ufficiale Mirabella)

VAR: Sacchi di Macerata AVAR: Rossi

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 5000 dei quali 300 da Terni. Ammoniti: Sorensen (T), Paghera (T), Palumbo (T), Ghiringhelli (T). Calci d’angolo 4-6. Recupero: 1’pt 5’st. Al 7’st Torregrossa (P) calcia un rigore sulla traversa

TERNI– Buon punto della Ternana che all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ferma sullo 0-0 il Pisa di D’Angelo e del ricco patron Knaster, lanciatissimo verso la serie A.

Le scelte

Nella Ternana Mazzocchi in campo dall’inizio nel tridente con Partipilo e Pettinari, mentre in mediana dentro Paghera per l’infortunato Koutsoupias. In difesa Martella parte in panchina: Lucarelli adatta a sinistra Ghiringhelli. Nel Pisa l’unica novità rispetto alle attese è Sibilli al posto di Gucher dietro le punte Torregrossa e Puscas

Primo tempo

Parte bene la Ternana: Partipilo serve Pettinari, che però viene rimontato da un difensore ed il suo tiro arriva debole fra le braccia di Nicolas. Risposta pisana, prima con Beruatto poi con Puscas, ma in entrambe le occasioni Iannarilli è attento e ferma l’occasione.

Dopo le prime fiammate, il match rallenta: il Pisa mantiene il pallino del gioco ma non riesce a sfondare, sbattendo sulla buona organizzazione difensiva rossoverde. La Ternana invece arretra progressivamente nella propria area, pur non concedendo agli avversari praticamente niente.

Secondo tempo

Rischia tantissimo la Ternana in apertura di ripresa: dopo un tentativo di Mazzocchi su cross di Paghera senza esito, proprio l’ex Avellino colpisce con una manata Sibilli: ammonizione e rigore, che però Torregrossa stampa sulla traversa.

Rinfrancata dal pericolo scampato, la Ternana prende coraggio: Partipilo ci prova con un tiro a giro al 16′, palla alta. Il Pisa inserisce Lucca e l’attaccante è subito pericoloso: assist per Puscas che si ritrova davanti a Iannarilli, il quale però è bravissimo a chiudere lo specchio in uscita. La Ternana ha a sua volta inserito Donnarumma, ma la partita è complessa, come anche scardinare la difesa toscana.

Ci prova dalla distanza Martella: Nicolas è costretto ad alzare il pallone sopra la traversa in tuffo, ma è l’ultimo fuoco del match