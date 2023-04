Una Ternana bifronte batte il Pisa (2-1) e si avvicina alla salvezza

TERNI- Vittoria che avvicina alla salvezza per la Ternana che supera 2-1 il Pisa con un match dai due volti: primo tempo inguardabile, ripresa di livello.

Le scelte

Partipilo, che in settimana ha accusato un affaticamento, parte in panchina: Falletti e Palumbo dietro Favilli. Difesa a 4 con Diakitè e Corrado esterni. Nel Pisa l’unica novità rispetto alla formazione annunciata è la presenza di Zuelli in mediana al posto di Mastinu. In panchina Christian Sussi, figlio dell’ex rossoverde Andrea.

Primo tempo

La Ternana comincia con la testa altrove, il Pisa lo capisce e segna subito: cross dalla sinistra di Morutan sul quale la difesa rossoverde non arriva, Moreo ringrazia e scaraventa in rete. La rete incassata non scuote la Ternana, bloccata a centrocampo ed incapace di imbastire una reazione. Anzi, al 13’il Pisa rischia di raddoppiare perchè Morutan pesca la difesa rossoverde scoperta e tenta il pallonetto che non entra di pochissimo.

Al 16’ancora Pisa: lancio dalla distanza di Morutan e miracolo di Iannarilli sul tiro di Torregrossa da due passi: il Var segnala fuorigioco, ma restano i gesti tecnici, entrambi da applausi. Nella prima mezzora la Ternana supera il centrocampo una sola volta: la squadra è spaventata, lenta e distratta: Falletti che sbaglia un passaggio da due metri è la fotografia più chiara del momento.

Al 32′ l’azione che potrebbe cambiare tutto: nella prima accelerazione del match Falletti entra in area e viene steso da Nicolas. Miele assegna il rigore ma il Var Fabbri lo chiama: le immagini confermano che il portiere tocca prima la palla che cambia direzione prima di uscire. Dunque niente rigore ma a sorpresa, nemmeno corner: palla scodellata. Il tempo si chiude su una clamorosa occasione di Agazzi che si stampa sulla traversa.

Secondo tempo

Ancora una traversa in apertura di frazione: la centra Diakitè su calcio d’angolo, con Nicolas che poi la spizza e manda ancora in corner. Quando la squadra gioca male e centra comunque due traverse, è il caso di farsi qualche domanda. Lucarelli si gioca la carta Partipilo al 15′ nel tentativo di scuotere la squadra: poco prima Coulibaly aveva mancato la porta tutto solo, su colpo di testa.

Al 20’colpo di testa di Favilli che va fuori, la Ternana reclama un rigore per un fallo di Nicolas sull’attaccante, ma l’arbitro lascia correre. Sulla prosecuzione i rossoverdi si incartano e mancano clamorosamente una occasione facilissima con Nicolas fuori dai pali.

Var ancora protagonista, ma stavolta a favore della Ternana: sull’azione di cui sopra, dopo circa un minuto, Fabbri chiama Miele al check e assegna rigore per un mani di Caracciolo, che Favilli trasforma di potenza. E’ il preludio al ribaltone che arriva 4′ dopo ad opera di Falletti: su contropiede, Agazzi conquista palla, poi azione sull’asse Palumbo-Partipolo con Favilli che poi libera per il Folletto tutto solo, il quale la scaraventa dentro di potenza.

La rete è preziosa e la Ternana nel finale gioca di conserva. Il Pisa, che nel frattempo ha cambiato l’assetto offensivo, non ne ha più e così i rossoverdi possono festeggiare.

Il tabellino

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Diakitè , Sorensen, Mantovani, Corrado; Di Tacchio (15’st Partipilo), Agazzi, Coulibaly (39’st Cassata); Palumbo (39’st Defendi), Falletti (32’st Proietti), Favilli (32’st Donnarumma). A disp.: Krapikas, Vitali, Bodgan, Capuano, Ghiringhelli, Martella, Capanni, Paghera All: Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy (37’st Masucci), Zuelli (11’st Gargiulo); Morutan (24’st M.Tramoni); Torregrossa (11’st Gliozzi), Moreo (37’st Sibilli). A disp.: Livieri, Esteves, Hermansson, Rus, Mastinu, L.Tramoni, Sussi. All.: D’Angelo.

ARBITRO: Miele di Nola (arbitro: Vigile-Cavallina IV Ufficiale: Cherchi)

VAR: Fabbri di Ravenna AVAR: Paganessi

MARCATORI: 6’pt Moreo (P), 25’st rig Favilli (T), 29’st Falletti (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 4.496 (di cui 1.723 abbonati e 1 ospite). Ammoniti: Di Tacchio (T), Mantovani (T). Calci d’angolo: 8-1. Recupero: 1’pt 6’st