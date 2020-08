Una “special edition” per Moon in June a Tuoro sul Trasimeno dal 21 al 23 agosto

TUORO SUL TRASIMENO – Al via dal 21 al 23 agosto al Campo di Sole di Tuoro sul Trasimeno la sesta edizione di Moon in June, rassegna musicale organizzata dall’omonima Associazione culturale con il contributo della Regione Umbria, del Comune di Tuoro sul Trasimeno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Per consentire una maggiore sicurezza nel rispetto delle regole anti covid, quest’anno l’evento ha deciso per un cambio di location, lasciando quindi a malincuore l’Isola Maggiore “ma non rinunciando però ad un magnifico scenario, come quello del Campo del Sole, e ad una proposta artistica come sempre di qualità” ha ricordato la presidente dell’associazione Moon in june Patrizia Marcagnani. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nel salone d’Onore di Palazzo Donini, sono intervenuti, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e in rappresentanza del Comune di Tuoro Thomas Favilli. “Come Regione abbiamo aderito a sostegno del festival – ha affermato Donatella Tesei – perché eventi come questo valorizzano i nostri territori e grazie alla cultura ci consentono di ripartire e tornare alla normalità”.

La scelta del mese di agosto – Moon in June si sarebbe dovuto svolgere come da tradizione (dal 19 al 21 giugno scorsi) nella consueta cornice dell’isola al centro del Trasimeno. A seguito dell’annullamento, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da coronavirus, è stata trovato un nuovo periodo e individuato un nuovo spazio, altrettanto suggestivo, con l’isola che si potrà comunque ammirare anche se a distanza, visto che il Campo del Sole è situato proprio accanto all’imbarco per i traghetti. L’associazione Moon in June ha così deciso di proporre, nonostante le difficoltà, l’omonimo festival anche nel 2020 per dare un segnale forte di ripartenza. La tre giorni si propone infatti come iniziativa per rilanciare gli spettacoli dal vivo, alimentando una diversa visione del Lago Trasimeno: non solo come ambiente da difendere ma anche come contesto da vivere nell’ottica di esperienze culturali consapevoli.

Si inizia il 21 agosto (ore 21) con la coppia Colapesce/Dimartino, due musicisti tra i più sensibili e rappresentativi della scena cantautorale italiana che hanno di recente pubblicato un disco insieme dal titolo ‘I mortali’.

Il 22 agosto (ore 21) invece è in programma il concerto, in esclusiva e solo per Moon in June, “Somos todos iguais nesta noite”, dal titolo di una canzone di Ivan Lins. E sarà proprio lo storico musicista brasiliano, di recente anche sul palco di Umbria Jazz, ad incontrare musicalmente Tosca (voce) e Joe Barbieri (chitarra), con Giovanni Ceccarelli (pianoforte) come ospite speciale. Insomma, “tutti uguali in questa notte” che si preannuncia indimenticabile.

Il 23 agosto (ore 21) per il gran finale ci sarà la coppia Paolo Fresu e Ramberto Ciammarughi: progetto esclusivo per Moon in June visto che sarà un concerto omaggio a Sergio Piazzoli, lo storico e mai dimenticato promoter perugino ideatore del festival all’Isola Maggiore.

La location – Il complesso denominato Campo del Sole si trova collocato presso le rive del Trasimeno a fianco del Lido di Tuoro e si compone di 27 colonne-sculture, disposte intorno ad una tavola centrale a formare una spirale del diametro di 44 metri. L’opera è stata progettata da Pietro Cascella in collaborazione con Mauro Berrettini e Cordelia von den Steinen come un luogo del ricordo e di meditazione che riassume in sé la memoria dello spessore storico del sito (nel 217 a.c. si combatté proprio in prossimità di quest’area, la famosa battaglia del Trasimeno che vide la vittoria di Annibale sull’esercito romano) ma anche la volontà di dialogo e di incontro, espressa idealmente dal desco centrale realizzato da Cascella.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.