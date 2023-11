Una perugina a “La Caserma”: è la judoka Virginia Brunori

Ci sarà anche una perugina nella seconda edizione del reality “La Caserma”, ispirato alla vita militare e che inizierà domenica 12 novembre su Rai 1, con protagonisti 24 giovani. Si tratta di Virginia Brunori, 22 anni, ex atleta di ginnastica artistica oggi insegnante della stessa disciplina e judoka, oltrechè studentessa di scienze motorie a Perugia.

Nella presentazione dice di avere ha un carattere forte, forgiato dalle sfide che la vita le ha già lanciato, nonostante la sua giovane età. Lo sport la ha aiutata a essere più estroversa e più sicura di sé: dietro questa ‘corazza’, però, c’è un lato dolce tutto da scoprire. Ed è su questi suoi aspetti nascosti che vuole lavorare per farli emergere, proprio ne “La Caserma”.

L’attitudine al comando

“Quando ero negli scout – dice – mi chiamavano “VirgiHitler” perchè volevo sempre comandare. Però la mia squadra era sempre la prima. Oggi mi chiamano generale, ma quell’indole è rimasta”, dice. “Lo sport è il momento in cui riesco a liberarmi da paranoie ed essere me stessa. Prima ero molto aggressiva, cercavo lo scontro, poca fiducia in me stessa e gli altri. Ora sto cercando di far uscire lato buono nascosto e sensibile”

Il programma

La Caserma, in 5 puntate, vede come reclute un gruppo di ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 23 anni, provenienti da tutta Italia, appartenenti alla cosiddetta Generazione Z che non ha mai vissuto in un mondo senza Internet e social media, che dovranno vivere per un mese all’interno di una struttura adibita a caserma militare a Vinadio (Cuneo), adattandosi ad un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti. Nel corso delle puntate, le reclute dovranno affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, arrampicate e traversate, con l’obiettivo di imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia.