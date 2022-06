Un umbro al timone di EssilorLuxottica: è Francesco Milleri

CITTA’ DI CASTELLO – Sarà l’umbro Francesco Milleri, 63 anni, di Città di Castello il nuovo presidente di EssilorLuxottica: prenderà il posto di Leonardo Del Vecchio, avvenuta lunedì mattina. Lo riporta una nota della società precisando che aggiunge come “Milleri sarà il nuovo presidente per la durata residua del mandato” e che “mantiene inoltre l’attuale carica di amministratore delegato di EssilorLuxottica”: ruolo in cui venne nominato il 15 dicembre 2017, mantenendo però la carica di vicepresidente.

Milleri venne cooptato nel consiglio di amministrazione di Luxottica nel 2016, come amministratore vicario e poi è stato nominato numero 2, col compito di coadiuvare e assistere il presidente esecutivo nell’esercizio delle sue competenze”. Il 15 dicembre 2017 è stato nominato amministratore delegato del gruppo, mantenendo la carica di vice presidente.

Le scheda di Milleri

Laureato con lode nel 1983 a Firenze in giurisprudenza, è stato assistente alla cattedra di economia politica tra il 1984 e il 1986. Consegue nel 1987 un master alla scuola di direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano e un biennio di specializzazione in corporate finance alla Stern School of business della New York University, come assegnatario della borsa di studio “Donato Menichella” della Banca d’Italia.

Tornato in Italia, inizia nel 1988 la sua carriera di consulenza aziendale per grandi gruppi italiani e multinazionali.

Lunga carriera manageriale, entra in Luxottica nel 2014 dove scala i gradini. Inoltre, è consigliere di amministrazione inoltre della Fondazione Leonardo Del Vecchio e di Ieo Istituto Europeo di Oncologia. Nonostante il ruolo di primo piano nella finanza mondiale, Milleri resta sempre legato a Città di Castello, dove ancora ha una casa. Non da ultimo ha acquistato le Terme di Fontecchio, con il serio proposito di rilanciarle per farne un centro termale di fama internazionale. Il figlio è il noto dj Matteo Milleri, marito della top model Vittoria Ceretti.