Un tir carico di vetro si ribalta tra la statale 77 e la complanare di Foligno

FOLIGNO – Lunedì mattina un autoarticolato carico di lastre di vetro si è ribaltato nel tratto tra l’uscita dalla statale 77 Foligno-Civitanova e la complanare. L’autotrasportatore è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto stanno operando le autorità per ripristinare le condizioni di sicurezza. Secondo quanto riferito al momento è chiuso al traffico il tra Colfiorito-Foligno e lungo un tratto della complanare.