GUBBIO_ Rinforzo in mediana per il Gubbio di Piero Braglia. Arriva Giuseppe Nicolao. Il ventottenne nativo di Nocera Inferiore difensore esterno sinistro, proviene dal Foggia ed arriva a Gubbio a titolo definitivo. Ha siglato un contratto che lo lega al club eugubino fino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nel Napoli, in carriera ha giocato in C con Viareggio, Alessandria, Melfi, Ancona, Latina, in D con Aversa, Agnonese, Pineto e Nardò.