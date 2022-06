PERUGIA – Cristiano Lupatelli è il nuovo preparatore dei portieri del Perugia. Per la prima volta arriva nella squadra della sua città. Perugino di nascita, 43 anni, ha infatti totalizzato oltre 170 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Uefa con le maglie di Chievo, Roma, Fiorentina, Palermo, Genoa e Cagliari.

Preparatore dei portieri dal 2017 prima della Primavera Fiorentina e a seguire Primavera e Under 23 della Juventus. Per lui l’esordio in B.