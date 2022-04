Un narnese alla vicepresidenza di Anir Confindustria: è Massimo Piacenti

NARNI – Un umbro, precisamente narnese, alla vice presidenza di Anir (Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione Collettiva), aderente a Confindustria. Si tratta di Massimo Piacenti, amministrator delegato di All Food ed Eurotourist, che avrà la delega alle relazioni istituzionali e alla tesoreria.

Chi è Massimo Piacenti.

Massimo Piacenti, narnese residente nella frazione di La Quercia, ha 61 anni ed ha una grande capacità di relazionarsi e fare squadra anche con altre aziende del settore nell’interesse prioritario degli utenti che, quotidianamente, nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali ricevono i pasti prodotti dalla ristorazione collettiva.

Tra le sue molteplici passioni Piacenti conserva quella per le dinamiche socio-economiche e geopolitiche, per la lettura e per lo sport, che pratica attraverso il suo amore per il tennis. Osservatore attento e protagonista delle evoluzioni del mercato della ristorazione collettiva con questo nuovo incarico darà un contributo fondamentale al settore in termini di innovazione e di sviluppo