Un narnese alla conduzione di Agorà Estate: da Rai news 24 promosso Roberto Vicaretti

NARNI – L’Umbria approda su Rai Tre. Sarà il giornalista narnese Roberto Vicaretti a condurre, dal mese di luglio, Agorà Estate, il talk show di approfondimento politico che negli ultimi anni ha saputo guadagnarsi un consenso crescente e che è stato trampolino di lancio per tanti giovani giornalisti. Con lui ci sarà un nome di ritorno in Rai, Luisella Costamagna, lanciata da Michele Santoro, già volto di Rai3 con il programma “Robinson” nel 2012 sotto l’allora direzione di Antonio Di Bella, nonché ex conduttrice di “Omnibus” e “In Onda” su La 7.

Vicaretti, narnese, classe 1982, ha cominciato come cronista sportivo sulle colonne del quotidiano Il Giornale dell’Umbria – seguiva in particolare le partite interne del Massa Martana – ed è diventato giornalista professionista dopo aver frequentato la Scuola di Giornalismo Radio televisivo della Rai a Ponte Felcino. Da lì l’ingresso a Rai News 24, sotto la direzione di Corradino Mineo: nel corso degli anni oltre a condurre il tv si è distinto soprattutto per l’accurata rassegna stampa notturna.