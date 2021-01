Un figlio d’arte per il Gubbio: arriva in prestito Filippo Serena

GUBBIO – Alla corte di Vincenzo Torrente arriva un giovane figlio d’arte di cui si parla un gran bene: è Filippo Serena, centrocampista classe 1999 di proprietà del Venezia, che oltre alla maglia lagunare, con la cui Primavera ha raggiunto i quarti di finale nel Torneo di Viareggio 2017 ha vestito quella del Pontedera nel girone A di Lega Pro.

Mezzala di destra, ma capace di adattarsi in tutti i ruoli di una mediana a tre o di giostrare come uno dei due centrali di centrocampo, Serena è dotato di buona tecnica e di ottimo palleggio. Il fratello Riccardo gioca nel Padova, nel Girone B della Serie C mentre il padre è Michele Serena, ex difensore in serie A con le maglie di Verona, Fiorentina, Sampdoria, Parma e Inter e della Liga con l’Atletico Madrid, attualmente allenatore, ultima esperienza al Vicenza.