Un buon Grifo strappa un pari in rimonta contro il Pescara

PERUGIA- Buon punto del Perugia contro il Pescara, in un clima di contestazione verso Santopadre con ripetuti cori contro il patron biancorosso.

Il Perugia avrebbe potuto fare suo il nel primo tempo ma ha sciupato una grande occasione con Iannoni e colpito un palo con Bartolomei. Nella ripresa con Vazquez al posto di Ricci, il Perugia ci ha provatopiù volte (parata di Plizzari), ma al 15′ passa il Pescara: è il Delfino a passare in vantaggio. La pressione alta dei biancazzurri porta a recuperare il pallone sulla trequarti, nel primo tentativo Adamonis dice no a Cuppone ma sulla ribattuta Aloi è letale. Il Perugia va alla ricerca del pari e rischia il 2-0, con Dagasso che al 20′ centra il palo ad Adamonis battuto. Ci pensa una punizione pennellata di Cancellieri nel finale a garantire il punto.

Il tabellino

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni (67′ Paz), Angella, Vulikic, Cancellieri; Acella (79′ Cudrig), Bartolomei, Iannoni (67′ Seghetti); Ricci (46′ Vazquez), Matos , Lisi (67′ Torrasi). A disposizione: Abibi, Morichelli, Dell’Orco, Giunti, Ebnoutalib.All. Baldini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi (79′ De Marco), Squizzato (79′ Manu), Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero (79′ Cangiano ). A disposizione: Ciocci, Barretta, Floriani, Moruzzi, Pellacani, Di Pasquale, Mora, Masala, Vergani. All. Zeman ARBITRO: Emmanuele di Pisa (assistenti: Cerilli- Marchetti IV ufficiale: Nigro)

RETI: 16′ st Aloi, 38′ st Cancellieri

NOTE: ammoniti Mesik, Matos, Lisi, Brosco. 598 tifosi biancazzurri nel settore ospiti fra cui l’ex Marco Capuano, oggi alla Ternana. Match interrotto per 2′ nel primo tempo per lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi perugini. Recuperi: 3′ pt e 4’st