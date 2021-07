Un anno senza Flavio e Gianluca, le madri: “Ci hanno lasciate sole, ma qui la droga uccide ancora”

TERNI – Un grido di dolore per una ferita che non si rimarginerà mai. Maria Luisa Peralta e Silvia Jacaroni, madri di Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari, i due adolescenti morti un anno fa dopo l’assunzione di metadone venduto loro dal pusher Aldo Maria Romboli provano ad andare avanti, nonostante tutto: “Bisogna farlo, nonostante tutto. Ci sostengono la Fede e la ragione. Vorremo fare tante cose, nel ricordo nei nostri ragazzi ma dopo un anno ci resta la consapevolezza che qui le cose non sono cambiate: non ci ha cercate nessuno, siamo rimaste sole. Manca chi dia la spinta, il coinvolgimento. Ci vorrebbe un don Antonio anche qui”.

Don Antonio è don Antonio Coluccia, il prete coraggio del quartiere San Basilio, che da anni si batte contro la droga a San Basilio, uno dei quartieri più difficili di Roma, che gira con la scorta armata dopo essere stato gambizzato due volte. I genitori hanno voluto che fosse lui a celebrare la messa ricordo in Duomo, assieme ovviamente al parroco don Alessandro Rossini, a don Claudio Tuveri responsabile dell’oratorio di San Francesco e a don Stefano Tondelli.

Non ci sono droghe leggere. Presenti anche l’assessore al welfare di Terni Cristiano Ceccotti e anche Antonio Pignataro, questore emerito di Macerata salito alle cronache per aver chiuso nella città marchigiana alcuni negozi di prodotti alla cannabis. “Non esiste droga leggera e droga pesante – spiega don Antonio Coluccia – la droga fa male tutta. Noi dobbiamo partire dall’episodio di Flavio e Gianluca, da Maria Chiara morta pochi mesi dopo per capire: cosa manca a questi giovani? Manca il divertimento, mancano le occasioni, manca l’oratorio. Possiamo e dobbiamo fare qualcosa. Siamo tutti responsabili di queste morti. Ai ragazzi mancano adulti che li amino davvero altrimenti aumenterà questo fiume di morte. Come insegna Don Bosco fai qualcosa non stare a guardare. Servono pochi piccoli passi. Ritornare alle cose semplici e fare qualcosa per la tua città. Terni ora è uguale a droga. Noi vogliamo invertire la rotta e dire: Terni uguale vita nuova.

La festa. Chiesa gremita, presenti oltre alle famiglie, tanti amici dei ragazzi, che hanno ricordato Flavio e Gianluca alzando al cielo palloncini bianchi. Subito dopo la messa, si sono ritrovati nell’oratorio per ricordarli con un rinfresco, così come avrebbero voluto i due giovani. Un sorriso, anche se amaro, una unione che il dolore ha reso ancora più forte. Una risposta a quella droga, che – parola delle madri – dopo la tragedia alcuni dei ragazzi hanno deciso di abbandonare.